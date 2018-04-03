 سهم "تيسلا" يهوي بعد مزحة مؤسسها إيلون ماسك

أنهى سهم "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية تعاملات أمس الاثنين، منخفضا بنحو 5%، بعدما مازح مؤسس الشركة إيلون ماسك، في مطلع أبريل متابعيه على "تويتر"، قائلا إن "تيسلا قد أفلست".

وقال موقع "RBC" الروسي إن أسهم الشركة تراجعت بعد مزحة ماسك، وإعلان "تيسلا" أنها تقوم بتصنيع 2000 سيارة من طراز "تيسلا 3" في الأسبوع، وهو ما يقل عن المستوى المستهدف البالغ 2500 سيارة.

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ويـأتي ذلك بعدما غرد ماسك، الملياردير الشهير والذي يمتلك ثروة ضخمة تقدر بـ15.6 مليار دولار، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "رغم جميع المحاولات والمساعي لجمع الأموال من بيع بيض عيد الفصح، إلا أنه يأسفنا إبلاغكم بأن تيسلا قد أفلست بشكل كامل".

وجاء هذا الهبوط لأسهم "تيسلا"، بعد أن منيت بخسائر بلغت حوالي 14% الأسبوع الماضي، بسبب تحقيقات في حادث تصادم مميت مرتبط بنظامها للقيادة الذاتية، وخفض وكالة "موديز" العالمية التصنيف الائتماني للشركة.

One of the worst weeks in Tesla's history has sapped Elon Musk's net worth https://t.co/x777aRc66Hpic.twitter.com/VzKefJ1cn6 — Bloomberg (@business) April 3, 2018

المصدر: وكالات

فريد غايرلي