"كذبة طريفة" في أبريل من الملياردير الشهير إيلون ماسك

فاجأ مؤسس "تيسلا موتورز" لصناعة السيارات الكهربائية، إيلون ماسك، العالم أمس بتغريدة نشرها على "توتير" قال فيها إن شركته أفلست، ليتضح بعد ذلك أن الإعلان ليس إلا "مزحة أبريل".

وقال ماسك، الملياردير الشهير والذي يمتلك ثروة ضخمة تقدر بـ15.6 مليار دولار، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: "رغم جميع المحاولات والمساعي لجمع الأموال من بيع بيض عيد الفصح، إلا أنه يأسفنا إبلاغكم بأن تيسلا قد أفلست بشكل كامل".

Tesla Goes Bankrupt

Palo Alto, California, April 1, 2018 -- Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can't believe it. — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018

واستمر ماسك في مزحته، حيث نشر بعد ذلك صورته غائبا عن الوعي، ووضع لافتة على صدره كتب عليها "الإفلاس"، ودعم الملياردير الشهير الصورة بتعليق: "تم العثور على إيلون فاقد الوعي إلى جانب سيارة تيسلا 3 ومحاطا بقارورات Teslakily".

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.



This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?



Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1 — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018

وجاءت المزحة في وقت تواجه فيه "تيسلا موتورز" صعوبات مالية دفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني لخفض تصنيف شركة صناعة السيارات الكهربائية مع منحها نظرة مستقبلية سلبية.

وعزت الوكالة قرارها لتراجع معدل إنتاج السيارات الكهربائية من طراز "تيسلا 3"، وأضافت أن الشركة تواجه ضغوطا في السيولة.

وكانت "تيسلا" أعلنت في شهر فبراير الماضي عن توقف إنتاج الموديل "تيسلا 3" في الفترة من 20 إلى 24 فبراير الماضي، قبل استئنافه من جديد.

كما أظهرت التقارير المالية للربع الرابع من العام الماضي أن "تيسلا" حققت خسائر بقيمة 770.8 مليون دولار، مقابل خسائر بقيمة 219.4 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من 2016.

وأدى خفض تصنيف الشركة الائتماني إلى تراجع سعر سهمها بشكل حاد، حيث انخفض في ختام جلسة التداولات في 28 مارس بنحو 8.2% إلى 279.18 دولار.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي