تركيا تحقق أعلى مستوى صادرات في تاريخها

صرح وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، بأن تركيا سجلت في مارس الماضي أعلى حجم من الصادرات في تاريخ البلاد.

وقال زيبكجي أمام ندوة "المعارض الدولية" في العاصمة التركية أنقرة، إنه من المتوقع أن تصل قيمة الصادرات التركية 170 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وأوضح الوزير التركي، أن تركيا نجحت في زيادة صادراتها إلى دول العالم المختلفة، خلال الأشهر الـ 3 الماضية، وكانت الزيادة الأكبر في الفترة ذاتها بالصادرات إلى الدول الإفريقية التي زادت بنسبة 22 %، تلتها الصادرات إلى آسيا بنسبة 20%، وإلى أوروبا بنسبة 17 %.

ووفقا لهيئة الإحصاء التركية، فقد بلغت قيمة الصادرات التركية خلال الأشهر الـ 3 الأولى من العام الحالي، 40 مليارا و727 مليون دولار، بزيادة وصلت إلى 10.4 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

المصدر: الأناضول

علي الخطايبة