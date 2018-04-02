المصرف الزراعي السوري يستأنف منح القروض عمّا قريب

كشف مصدر مسؤول في المصرف "الزراعي التعاوني" السوري عن تعديلات جديدة على نظام عمليات المصرف سيتم تبنيها في القريب، وأبرزها رفع سقف القروض لأربعة أضعافها لبعض الغايات.

وأضاف المصدر، حسب صحيفة "الوطن" السورية اليوم الاثنين، أن قيم القروض طويلة الأجل ستصبح 200 مليون ليرة (نحو 449 ألف دولار)، بدلا من 50 مليون ليرة (حوالي 112 ألف دولار)، على حين حدد سقف القروض متوسطة الأجل بـ80 مليون ليرة، بدلا من 20 مليون ليرة.

وتمنح القروض قصيرة الأجل عادة لمدة تقل عن العام، بينما القروض المتوسطة فيتراوح أجلها ما بين السنة والخمس سنوات، أما القروض طويلة الأجل فتزيد مدتها على خمس سنوات، وذلك حسب طبيعة القرض والمشروع والكفالات المقدمة للمصرف.

وفيما يخص الكفالات، بين المصدر أن معظم الكفالات للقروض القصيرة والمتوسطة كانت محدودة بـ5 ملايين ليرة، بينما يدرس المصرف حاليا قبول كفالة الدولة ولكل أنواع القروض المتوسطة وطويلة الأجل مهما بلغت، كما أضاف أن المصرف يبحث إدراج الكفالات المصرفية (خطابات الضمان).

وعن القروض الشخصية، قال المصدر إن المصرف يبحث إعادة منح القروض الشخصية مجددا، ولذلك يحتاج لموافقة البنك المركزي السوري والتوجيهات الحكومية، حيث يمكن للمصرف منح هذه القروض بشكل مواز لما هو معمول به في مصرفي "التسليف الشعبي" و"التوفير".

كما يبحث المصرف الزراعي قضية رفع صلاحيات لجنة قروض فروعه بحيث يتم إنجاز المعاملات الفروع وعدم إرسالها للإدارة العامة بهدف التخفيف من مركزية العمل وسرعة تلبية رغبات وطلبات المتعاملين مع المصرف الزراعي وخاصة الفلاحين الذين يشكلون الشريحة الأوسع والأهم لدى المصرف الزراعي.

المصدر: "الوطن"

فريد غايرلي