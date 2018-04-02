بالصور.. محمد بن سلمان يطلع على أول مركبة فضاء ستراقب الأرض

زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الأحد عددا من الشركات الأمريكية الناشطة في مجال الفضاء واطلع على أحدث أنواع التكنولوجيا المتقدمة وأول مركبة فضاء ستراقب الأرض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمير محمد بن سلمان زار "فيرجن غالاكتيك"، وهي شركة تعتزم تقديم رحلات تجارية فضائية، إضافة لميناء موهافي للطيران والفضاء.

سمو #ولي_العهد يزور فيرجن قالاكتيك وميناء موهافي للطيران والفضاء في كاليفورنيا ويطلع على التقدم المحرز في قالاكتيك وخطتها لإطلاق أول مركبة فضاء تمكنها من مراقبة الكرة الأرضية، مشاهدا أحدث أنواع التكنولوجيا المتقدمة في هذا الشأن.#محمد_بن_سلمان_في_لوس_انجلوس#CrownPrinceinLApic.twitter.com/FAPjvkvs0u — واس (@spagov) April 2, 2018

واطلع بن سلمان خلال الزيارة على التقدم المحرز في "فيرجن غالاكتيك" وخطتها لإطلاق أول مركبة فضاء تمكنها من مراقبة الكرة الأرضية، وشاهد أحدث أنواع التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال.

سمو #ولي_العهد خلال الزيارة اطلع على حجرات وقود الطائرات الجديدة التي تكشف عنها فيرجن قالاكتيك لأول مره، إلى جانب عرض عن المركبات الفضائية التي ستدخل حيّز الخدمة التجارية .#محمد_بن_سلمان_في_لوس_انجلوس#CrownPrinceinLA#واسpic.twitter.com/8XRUAoiVhV — واس (@spagov) April 2, 2018

واطلع على نظام "الهايبر لوب" للنقل عالي السرعة، الذي يصل المدن ببعضها ويختصر المسافات.

سمو #ولي_العهد يستعرض مع رئيس فيرجن قالاكتيك مجالات الشراكة الاستثمارية القائمة، وسُبل تطويرها خاصة في الخدمات الفضائية، بالإضافة إلى بحث فرص تعميق التعاون في التقنيات الحديثة..#محمد_بن_سلمان_في_لوس_انجلوس#CrownPrinceinLApic.twitter.com/LKJoqXsN5C — واس (@spagov) April 2, 2018

كذلك تم خلال الزيارة استعراض مجالات الشراكة الاستثمارية، وسبل تطويرها خاصة في الخدمات الفضائية، إضافة إلى بحث فرص تعميق التعاون في التقنيات الحديثة.

من خلال البحث والتصنيع والتدريب للشباب السعودي، وتحويل المملكة من المستهلك إلى المنتج للتكنولوجيا .#محمد_بن_سلمان_في_لوس_انجلوس#CrownPrinceinLA#واسpic.twitter.com/z1rt2IR5oG — واس (@spagov) April 2, 2018

وكان ولي العهد السعودي قد غادر مدينة سياتل في وقت سابق، متوجها إلى مدينة لوس أنجلوس في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة.

المصدر: "واس"

فريد غايرلي