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بالصور.. محمد بن سلمان يطلع على أول مركبة فضاء ستراقب الأرض

مال وأعمال

بالصور.. محمد بن سلمان يطلع على أول مركبة فضاء ستراقب الأرض
واس
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الأحد عددا من الشركات الأمريكية الناشطة في مجال الفضاء واطلع على أحدث أنواع التكنولوجيا المتقدمة وأول مركبة فضاء ستراقب الأرض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمير محمد بن سلمان زار "فيرجن غالاكتيك"، وهي شركة تعتزم تقديم رحلات تجارية فضائية، إضافة لميناء موهافي للطيران والفضاء.

واطلع بن سلمان خلال الزيارة على التقدم المحرز في "فيرجن غالاكتيك" وخطتها لإطلاق أول مركبة فضاء تمكنها من مراقبة الكرة الأرضية، وشاهد أحدث أنواع التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال.

واطلع على نظام "الهايبر لوب" للنقل عالي السرعة، الذي يصل المدن ببعضها ويختصر المسافات.

كذلك تم خلال الزيارة استعراض مجالات الشراكة الاستثمارية، وسبل تطويرها خاصة في الخدمات الفضائية، إضافة إلى بحث فرص تعميق التعاون في التقنيات الحديثة.

وكان ولي العهد السعودي قد غادر مدينة سياتل في وقت سابق، متوجها إلى مدينة لوس أنجلوس في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة.

المصدر: "واس"

فريد غايرلي

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