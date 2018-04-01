الجزائر تدرس إنشاء بنك ادخار للحجاج

أعلنت الجزائر عن رغبتها في الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال تسيير وتنظيم موسم الحج، وخاصة فيما يتعلق بإنشاء بنك ادخار للحجاج.

وصرح مدير الحج والعمرة الجزائري، إبراهيم مقدور، لموقع الشروق الجزائري، مبينا أن بلاده تدعو إلى تنظيم ملتقى دولي موسع يتمحور حول تنظيم وتسيير عملية الحج، ويهدف للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، وفي مقدمتها إندونيسيا وماليزيا.

وأكد مقدور على ضرورة الاقتداء بهذه الدول وإنشاء "بنك ادخار" للحجاج في الجزائر، نظرا للفائدة الكبيرة المرجوة من هذا البنك، والذي سيزيد من عدد الجزائريين المسافرين كل عام إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج.

وكانت الجزائر قد نظمت، الجمعة الفائت، منتدى بعنوان " التجارب الناجحة في تنظيم الحج"، بمشاركة ممثلين عن دولتي ماليزيا وإندونيسيا.

وتحدث في المنتدى كل من ممثلي الدولتين السباقتين في مجال تنظيم مواسم الحج، شارحين تجربتي بلادهما الناجحتين وأسباب هذا النجاح، ومؤكدين أن أحد أهم عوامل هذا النجاح تمثل في إنشاء "بنك الحجاج" أو ما يعرف "بصندوق ادخار الحجاج".

المصدر: الشروق