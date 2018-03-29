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الكشف عن حقيقة منع طائرة مصرية من الهبوط في العراق

مال وأعمال

الكشف عن حقيقة منع طائرة مصرية من الهبوط في العراق
Reuters Thaier Al-Sudani
أرشيف - طائرة مدنية في مطار بغداد
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أوضح مصدر في مطار بغداد لـRT الملابسات حول طائرة مصرية قالت مصادر سابقة إنها منعت من الهبوط في مطار بغداد.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن السلطات حظرت إقلاع الطائرة من مطار بغداد الدولي وليس هبوطها كما أوردته وسائل الإعلام في وقت سابق. 

وأضاف أن السلطات العراقية منعت طائرة ركاب مصرية تابعة لشركة طيران النيل من الإقلاع بسبب تراكم الديون على الشركة.

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وأضاف أن السلطات العراقية ستسمح قريبا للطائرة بالإقلاع دون أن يوضح ما إذا كانت الشركة المصرية قد سددت المستحقات المالية.

وقبل ذلك نقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر مطلع أن رئيس سلطة الطيران المدني العراقي عباس عمران منع الطائرة المصرية من الهبوط في مطار بغداد الدولي.

وقال: "إن سلطة الطيران المدني العراقية منعت اليوم طائرة شركة النيل من الهبوط على مدارج مطار بغداد الدولي"، مشيرا إلى أن المنع جاء "دون سابق إنذار".

وأضاف المصدر أن "الشركة من جهتها قررت الاحتفاظ بحق الرد بالمثل"، لافتا إلى أن الشركة المصرية "ستخاطب الجهات المختصة المصرية للتعامل مع الطائرات العراقية وفقا للمذكرة الموقعة بين الطرفين ما لم يتم تفسير وتوضيح أسباب ذلك".

المصدر: RT + السومرية

فريد غايرلي

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