"روس نفط" تفتتح ممثلية لها في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا

قررت شركة "روس نفط" الروسية افتتاح مركز دولي علمي للدراسات والتطوير في العاصمة القطرية الدوحة، ليصبح ممثلية واسعة النطاق لنشاطات الشركة في دولة قطر.

وسيبدأ المركز عمله في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

ويهدف التعاون بين "روس نفط" وواحة قطر للعلوم إلى تمويل مشاريع تطوير الأبحاث ذات الأولوية بالنسبة إلى روسيا وقطر.

وسيعمل المركز على دراسة وتطوير مختلف الاتجاهات التجارية لقطاع النفط في المنطقة، إضافة لنشاطه في المجالين العلمي والتقني.

كما سيقع على عاتقه إيجاد حلول جدية لإنتاج البلاستيك الهيكلي ومعالجة الغاز وتصنيع محفزات جديدة وبولميرات وزيوت وغيرها من المنتجات التقنية.

كما يهدف المركز إلى تعزيز التعاون الروسي القطري في مجال صناعة السفن، وتطوير نماذج جديدة لبنائها في مجمع "زفيزدا" الروسي لبناء السفن.

يشار إلى أن مؤسسة قطر للتربية والتنمية الاجتماعية، تعتبر منظمة غير تجارية، أسسها عام 1995 أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر.

وتشهد العلاقات الروسية القطرية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة في جميع المجالات، وخاصة التجارية، حيث تم توقيع العديد من اتفاقات الشراكة التجارية بين الشركات في روسيا وقطر، آخرها كان توقيع الدوحة على مذكرة تفاهم لشراء حصة في مطار "فنوكوفو" الروسي.

كما أنهى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأسبوع الجاري زيارة رسمية إلى روسيا استمرت لمدة يومين التقى فيها الرئيس الروسي فلاديمير بويتن وكبار المسؤولين الروس.

المصدر: "نوفوستي"