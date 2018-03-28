قطر.. الإعلان قريبا عن وظائف شاغرة

كشف مسؤول قطري أنه سيتم الإعلان عن مجموعة جديدة من الوظائف الشاغرة في الدولة قريبا، لافتا إلى أن الأولوية في التوظيف هي للمواطنين القطريين.

وقال عبد العزيز حسن إبراهيم مدير إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل القطرية بهذا الصدد، إنه سيتم إطلاق خط ساخن في الـ1 من أبريل المقبل، بالتزامن مع الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد في حوار مع إذاعة قطر أن الباب مفتوح للمرشحين لتسجيل أسمائهم كباحثين عن عمل، مشيرا إلى أنه قد تم حصر جميع الوظائف في القطاع الخاص ونوعيتها وبصدد صدور قرار وزاري لتحديد نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص.

كذلك أشار إلى أنه سيتم تشكيل ورش تدريبية للباحثين عن عمل تنطلق في الـ8 من أبريل المقبل لتعزيز قدرات الباحث عن عمل.

وقال إن إدارة الابتعاث الحكومي حددت احتياجات الدولة والتخصصات المطلوبة خلال السنوات العشر المقبلة وتم التنسيق مع الجامعات الوطنية لتوفير التخصصات وتم التنسيق مع القطاع الخاص أيضا.

وأكد أن هناك جهودا كبيرة تبذل في سبيل توطين و"تقطير" الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص وأن هناك تنسيقا مشتركا بين القطاعات لإفادة الوزارة بوجود أي شواغر لديها ليتم توظيف القطريين فيها.

المصدر: "الشرق"

فريد غايرلي