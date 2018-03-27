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قريبا.. نفط كركوك إلى إيران

مال وأعمال

قريبا.. نفط كركوك إلى إيران
Reuters
قريبا.. نفط كركوك إلى إيران
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سيبدأ العراق بتصدير النفط من حقول شمال كركوك إلى إيران في غضون أسبوع أو سبوعين، حسبما نقلته وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء عن شركة تسويق النفط "سومو".

وكان محافظ كركوك راكان الجبوري صرح في شهر فبراير إن العراق سيصدر نفطا من كركوك إلى إيران بمعدل 60 ألف برميل يوميا.

ويأتي ذلك في إطار اتفاق وقع بين بغداد وطهران في ديسمبر الماضي يقضي بمبادلة 60 ألف برميل يوميا من الخام المنتج من كركوك بنفط إيراني للتسليم في جنوب العراق، مع نقل النفط بالشاحنات إلى كرمانشاه في إيران.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي

 

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