بوتين يبحث مع أمير قطر العلاقات بين البلدين وبنود الأجندة الدولية من بينها سوريا

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، اليوم الاثنين، محادثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي وصل إلى روسيا في زيارة عمل، حسبما أفاد الكرملين، في بيان.

إقرأ المزيد

وفي مستهل اللقاء، أعرب أمير قطر عن تعازيه للرئيس الروسي لسقوط ضحايا جراء الحريق في مدينة كيميروفو الروسية، أمس الأحد.

ورحب الرئيس الروسي بزيارة أمير قطر إلى روسيا، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تتطور باطراد، بما في ذلك في مجال الاستثمارات، وأن التبادل التجاري شهد زيادة خلال العام الماضي، مع أن حجمها أقل من المطلوب.

من جهته، أكد الأمير تميم ضرورة أن تتقدم روسيا وقطر في طريق تعزيز علاقاتهما بما يناسب طموحاتهما. وذكر أن الدوحة تعول على أصدقائها في روسيا، مشيرا إلى أن موسكو تلعب دورا ملحوظا في شؤون المنطقة العربية وتساعد بعض دولها في معالجة مشكلاتها.

وجاء في البيان أن زعيمي البلدين بحثا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والبنود الملحة من الأجندة الدولية، بما فيها الوضع في سوريا.

كما ذكر البيان أنه في أعقاب اللقاء وقعت شركة "روس نفط" الروسية وصندوق قطر السيادي على اتفاقية تعاون في مجال العلوم والتعليم، وتمت مراسم توقيع الوثيقة بحضور الرئيس الروسي وأمير قطر.

المصدر: موقع الكرملين

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس، قدري يوسف