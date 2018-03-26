وزارة الري المصرية تكشف حقيقية "مشروع وهمي" في الصحراء الغربية

كشفت وزارة الري المصرية، حقيقة المشروع الوهمي الذي تم بثه على إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة، لموضوع البدء فى تدشين ترعة تحت مسمى "ترعة الكرامة".

وأوضحت وزارة الري المصرية أن المشروع الوهمي ليس له أساس من الصحة، حيث أعلنت القناة التلفزيونية أنما أطلق عليه "مشروع مستقبل مصر" يستهدف زراعة مساحة تصل إلى نحو 8 ملايين فدان بالصحراء الغربية.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنه قد ورد في البرنامج المذكور العديد من المعلومات غير الصحيحة مثل: "إنه تم تدشين حفر ترعة الكرامة داخل مشروع مستقبل مصر لتوصيل مياه النيل إلى الصحراء الغربية من الرياح الناصري وفرع رشيد إلى أراضي المشروع".

وأكدت الوزارة في بيان لها، عدم قيامها بتنفيذ أي مشروعات لحفر ترع بالمنطقة المذكورة أو بالصحراء الغربية تحت أي مسمى، وعدم تعاقد الوزارة أو أي من أجهزتها مع الشركة المذكورة بالتقرير التلفزيوني المشار إليه لحفر أي ترع بالمنطقة المذكورة أو بأي منطقة أخرى، وعدم إدراج أي مشروعات جديدة للتوسع الزراعي الأفقي على المياه النيلية بهذه المنطقة أو غيرها، غير تلك المدرجة بالخطط السابق إقراراها من كافة الأجهزة المعنية بالدولة.

المصدر: "صحف مصرية"