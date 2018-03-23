 
مباشر

71 مليار دولار يفقدها أغنياء العالم في يوم

مال وأعمال

71 مليار دولار يفقدها أغنياء العالم في يوم
Reuters
71 مليار دولار يفقدها أغنياء العالم في يوم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k0q3

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن أغنى أغنياء العالم فقدوا 71 مليار دولار من ثرواتهم الخميس مدفوعة بتراجع سوق المال الأمريكي وسط مخاوف من اندلاع حرب تجارية بين واشنطن وبكين.

إقرأ المزيد
الصين ترد على ترامب وتستهدف واردات أمريكية بـ3 مليارات دولار الصين ترد على ترامب وتستهدف واردات أمريكية بـ 3 مليارات دولار

ويقيس مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات ثروات أغنى 500 شخص في العالم، والذي أظهر أن المستثمر الأمريكي الشهير وورين بافيت " فقد 3.02 مليار دولار، ثم جاء مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس، والذي تراجعت ثروته بنحو 3.01 مليار دولار.  

كما أشارت الوكالة الاقتصادية إلى هبوط بورصة "وول ستريت" كإحدى تبعات سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية، وهوت الأسهم الأمريكية الخميس دافعة المؤشرات الثلاثة الرئيسية في البورصة إلى تسجيل أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية في 6 أسابيع، وذلك بعد تحرك ترامب لفرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار.

المصدر: "بلومبرغ"

فريد غايرلي

العناوين

الأكثر قراءة

توتير RTarabic
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
أردوغان: سنذهب إلى إدلب وبعد عفرين ومنبج.. أين سينتهي التدخل التركي في سوريا؟