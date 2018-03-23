بيسكوف لـRT: روسيا تعتزم خفض الإنفاق العسكري

تحدث المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مقابلة مع RT نشرت اليوم الجمعة عن خطط روسيا للسنوات التالية، ومهام الحكومة القادمة، وقال إن بلاده تعتزم خفض ميزانية الدفاع.

وأوضح بيسكوف أن "روسيا ستنفق بعد 5 سنوات على أغراض الدفاع وصناعة الأسلحة أقل من 3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ولا يمكن مقارنة ذلك بإنفاق الولايات المتحدة".

وعن الأسلحة النووية، أشار بيسكوف إلى أن هذا النوع من الأسلحة ينشأ للدفاع وليس للاستخدام، وقال: "إن الهدف الرئيسي لوجود الأسلحة النووية هو أن لا يتم استخدامها أبدا، لذلك فهي للحماية وضمان الاستقرار، فهي تضمن هذا التوازن".

وأضاف: "ليست الولايات المتحدة وروسيا وحدهما تمتلكان قدرات نووية، هناك دول أخرى تسعى لتصبح قوى نووية، أو دولا تهدد العالم بحقيقة أنها ستصبح قريبا قوة نووية، وهذه الدول ربما تكون قد أصبحت بالفعل قوى نووية".

وحذر المتحدث الرسمي باسم الكرملين من أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تغيير في التوازن ما يعد "أمرا خطيرا للغاية"، وأكد أن "التعاون بين القوى النووية الرئيسية ضروري لضمان عملية عدم انتشار الأسلحة النووية".

ويشار إلى أن ميزانية الدفاع الروسية لعام 2018 تبلغ بحسب ما أعلنه وزير الدفاع سيرغي شويغو في ديسمير الماضي، قرابة 46 مليار دولار، ما يشكل نحو 2.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لهذا العام، بالمقابل خصصت الولايات المتحدة 700 مليار دولار، والمملكة المتحدة 60 مليار دولار، في حين خصصت كل من فرنسا وألمانيا 40 مليار دولار.

المصدر: RT + وكالات

فريد غايرلي