شركة تركية تشيد مطار الخرطوم الجديد

وقعت الحكومة السودانية أمس الخميس، اتفاقية مع شركة "سوما" التركية لبناء مطار الخرطوم الجديد عن طريق نظام "B.O.T" (البناء والتشغيل ونقل الملكية)، بقيمة تجاوزت أكثر من مليار دولار.

وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة المالية السودانية، قالت فيه إن المرحلة الأولى من المشروع تبلغ تكلفتها 800 مليون دولار، فيما تصل القيمة الإجمالية إلى 1.150 مليار دولار.

ووقع الاتفاقية عن الحكومة السودانية وزير المالية محمد عثمان الركابي، فيما وقع عن "سوما" رئيس مجلس إدارتها سليم بورا، وبحضور نائب وزير الاقتصاد التركي فاتح متين، وسفير أنقرة لدى الخرطوم عرفان نذير أوغلو.

وعقب مراسم التوقيع، قال الركابي إن "الاتفاقية تمثل منطلقا جديدا في مجال الاستثمار وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية في السودان".

واعتبر أن الاتفاقية تتماشى مع سياسات الدولة الرامية لإتاحة الفرص للقطاع الخاص الأجنبي والمحلي للاستثمار بطرق حديثة، ومنها نظام "B.O.T"، وأشار إلى أن بلاده وضعت الهدف النهائي من الاتفاق "إنشاء مطار عالمي" يليق بالسودان، ويساهم في دفع عجلة الاقتصاد.

كذلك، كشف الركابي عن تفاوض مع الخطوط الجوية التركية لإنشاء شراكة مع الخطوط السودانية.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة "سوما" إن "الشركة لها خبرة 30 عاما في مجال البنيات التحتية بأعلى جودة في كل الدول"، لافتا إلى أن الخرطوم تعد من المواقع الاستراتيجية في العالم.

وتشهد العلاقات التركية السودانية تطورا لافتا خلال العقدين الماضيين، وذلك في إطار خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية وزيادة التبادل التجاري.

المصدر: "الأناضول"

فريد غايرلي