السعودية تتجه لأسواق الدين العالمية مجددا

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن بلاده تخطط لطرح سندات دولية مقومة بالدولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ولم يفصح الجدعان، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" الأمريكي، اليوم الخميس، عن حجم الإصدار، قائلا: "حجم الإصدار لم يحدد بعد". وأشار إلى أن حكومة بلاده اقتربت من تعيين البنوك التي ستتولى الطرح.

وأضاف أن السعودية، تنوي إصدار سندات مقومة بعملات أخرى غير الدولار، "لكنها تركز حاليا على إصدارات مقومة بالدولار".

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.

ويشكل الدين السعودي 17% من الناتج المحلي في 2017، فيما كان 13.1 % في 2016.

وانقسمت ديون 2017، إلى 53.6 مليار ريال (14.3 مليار دولار) صكوك محلية، و33.7 مليار ريال (9 مليارات دولار) صكوك خارجية، و46.8 مليار ريال (12.5 مليار دولار) سندات خارجية.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي