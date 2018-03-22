"فوربس" تكشف عن أفضل المصارف في روسيا

نشرت مجلة "فوربس" تصنيفا لأفضل المصارف وأكثرها موثوقية في روسيا لعام 2018، اعتمدت فيه على معايير مثل حجم الأصول ومعدل الربحية والتصنيف الممنوح من قبل وكالات الائتمان العالمية.

والمفاجئ في التقرير أن مصرف "سبيربنك"، الذي يعد أكبر المصارف العاملة في السوق الروسية، لم يتصدر القائمة كما جرت العادة، بل جاء في المرتبة الرابعة بعد مصرف "روس بنك" و"يونيكريديت بنك" و"رايفايزن بنك"، وجميعها وحدات لمصارف أجنبية.

لكن "سبيربنك" تصدر قائمة المصارف من حيث حجم الأصول، والتي بلغت 23.806 تريليون روبل.

واعتبرت "فوربس" أن 13 مصرفا في روسيا جديرة بالثقة، مقابل 11 مصرفا قبل عام، في دليل على تحسن القطاع المصرفي، وجميع المصارف المشمولة بالتصنيف تمكنت بنجاح اجتياز اختبارات البنك المركزي الروسي.

كذلك أشارت المجلة إلى زيادة نفوذ المصارف، التي تشارك الحكومة الروسية في رأسمالها، في القطاع المصرفي، حيث شمل التصنيف هذا العام 5 مصارف مقابل 4 في العام الماضي.

ورغم العقوبات الغربية المفروضة على عدد من المصارف الروسية، فقد أدرجت هذه المصارف ضمن قائمة أفضل البنوك في روسيا وهي: "سبيربنك" و"في تي بي" (مصرف التجارة الخارجية)، و"غازبروم بنك"، التابع لعملاق الغاز الروسي "غازبروم"، و"روس سيلخوز بنك" (البنك الزراعي الروسي).

وفيما يلي جدول يظهر ترتيب أفضل المصارف الروسية بحسب تصنيف "فوربس":

المصدر: "فوربس"

فريد غايرلي