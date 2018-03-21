أسبوع قاتم على "فيسبوك"!

تتعرض أسهم "فيسبوك" لخسائر فادحة، حيث تراجعت أمس الثلاثاء بنحو 3% لتنخفض القيمة السوقية لموقع التواصل الاجتماعي بحوالي 60 مليار دولار هذا الأسبوع.

وتظهر بيانات التداول أن أسهم "فيسبوك" أغلقت تعاملات أمس الثلاثاء عند 168.15 دولار، بانخفاض قدره 2.56% عن سعر التسوية السابق، فيما تراجعت القيمة السوقية للشركة إلى 492.6 مليار دولار.

Facebook has lost $60 billion in market value in 2 days - more than Tesla's total value - and its grim week is getting grimmer https://t.co/maqAIwtaRIpic.twitter.com/lDbBdNXSQQ — Bloomberg (@business) 21 марта 2018 г.

وجاء ذلك بعد انتشار خبر عن خرق بيانات ما يقرب من 50 مليون مستخدم، لاستغلالها في حملة دونالد ترامب الانتخابية عام 2016.

ويواجه "فيسبوك" للضغوط للرد على أسئلة تتعلق باستخدام بعض الشركات، لبيانات المستخدمين بهدف تحقيق مكاسب سياسية لبعض الأطراف.

وكبح سهم "فيسبوك" مكاسب بورصة "وول ستريت" التي سجلت مؤشراتها الرئيسية الثلاثاء ارتفاعات محدودة بدعم من مكاسب قطاع الطاقة مع صعود أسعار النفط.

وأثر هبوط سهم "فيسبوك" على أداء شركات التقنية الكبرى، إذ تراجعت أسهم شركة "ألفابت" بنحو 0.19%، فيما تراجع سهم شركة "آبل" العملاقة بـ 0.03%.

وكان نصيب المدير التنفيذي للشركة مارك زوكيربرغ من هذه الخسارة، نحو 9 مليارات دولار خلال اليومين الماضيين، فقدها من حصته الشخصية في أسهم الشركة.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي