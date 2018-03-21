أسوأ الدول الأوروبية من حيث الأجور
Reuters
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نشر موقع متخصص في متابعة معدل الأجور في البلدان الأوروبية تقريرا صدر عن المعهد الأوروبي للتجارة كشف فيه عن أسوأ الدول الأوروبية من حيث الأجور.
وأجرى المعهد دراسة لنمو الأجور في أوروبا في الفترة من 2010 إلى 2017 خلص من خلالها إلى أن الأجور في اليونان، التي عاشت أزمات اقتصادية، تراجعت في الفترة المذكورة بنسبة 19.1%.
كذلك يظهر من التقرير الذي يحمل عنوان "قياس الأداء في أوروبا 2018" أن العاملين في المملكة المتحدة، حصلوا على أجور في 2017 أقل بنسبة 2.4% مقارنة بالعام 2010.
ويعد التقرير بوصلة للباحثين عن العمل في أوروبا، حيث يساعدهم في اختيار الدول الأوروبية التي تتميز بأجور ورواتب عالية، وفيما يلي رسم بياني يظهر أسوأ الدول الأوروبية من حيث الأجور.
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المصدر: وكالات
فريد غايرلي
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