اكتشاف كميات هائلة من الغاز في عُمان

أفاد موقع صحيفة "Arabian Business "، بأن شركة " Petroleum Development Oman" اكتشفت كميات هائلة من الغاز في موقع "مبروك" في سلطنة عمان.

وقال المدير التنفيذي للشركة راؤول ريستروتشي خلال المؤتمر السنوي لوزارة النفط والغاز العمانية والشركات العاملة بالقطاع في السلطنة: "هذا الاكتشاف سيدفع في عجلة الاقتصاد العماني وسيعمل على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز".

وبحسب معطيات الصحيفة، فإن مخزون الغاز في مكامن موقع "مبروك" تقدر بـ 4 تريليون قدم مكعب، فضلا عن احتواء الموقع على 112 مليون برميل من الغاز المكثف.

وذكرت وزارة النفط والغاز العمانية في تقريرها خلال المؤتمر، أن الاحتياط العام للنفط والغاز المكثف في البلاد في 2017 كان 4.74 مليار برميل، وقدرت كميات الغاز حينئذ بنحو 25 تريليون قدم مكعب.

وتشكل أسهم الحكومة العمانية في شركة " Petroleum Development Oman" ستين بالمئة، بينما تتوزع بقية الأسهم بين شركة شل الهولندية الملكية (34%)، وشركة توتال (4%)، وشركة بارتكس (2%) وتبلغ مساحة مناطق امتياز الشركة حوالي 90 ألف كيلومترا مربعا، أي ما يعادل ثلث المساحة الجغرافية لسلطنة عمان، وتمتلك حوالي 130 حقلا لإنتاج النفط، و14 حقلا لإنتاج الغاز الطبيعي، وأكثر من 8 آلاف بئر.

المصدر: "تاس"

علي الخطايبة