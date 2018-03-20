صعود النفط 1% في ظل التوتر في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد في المئة اليوم الثلاثاء مدعومة بالتوترات في الشرق الأوسط ومخاوف تفاقم هبوط إنتاج فنزويلا النفطي.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في التعاملات الآجلة 62.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينتش مرتفعا بـ0.9% عن مستوى الإغلاق السابق، فيما بلغ خام "برنت" في التعاملات الآجلة 66.61 دولار للبرميل مرتفعا بنسبة 0.9% أيضا.

وعن تأثير التوترات في الشرق الأوسط على أسواق النفط، قال سوكريت فيجاياكار مدير استشارات الطاقة في تريفكتا: "التوترات بين السعودية وإيران قدمت شيئا من الدعم للأسعار".

وقالت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي إن من الواضح أن فنزويلا "معرضة لتراجع سريع" في الإنتاج وأن مثل هذا الأمر قد يتسبب في حدوث عجز في الأسواق العالمية.

وأدت الأزمة الاقتصادية في فنزويلا إلى انخفاض إنتاج البلاد لأكثر من النصف منذ بداية 2005 ليهبط دون المليوني برميل يوميا.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي