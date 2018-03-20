ترامب يحظر "البترو" الفنزويلية

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا حظر بموجبه على المواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية تداول عملة "البترو" الافتراضية التي أطلقتها فنزويلا الشهر الفائت.

ويحظر الأمر التنفيذي "كل المعاملات المرتبطة" بالعملة الافتراضية المدعومة بالنفط، التي أطلقتها فنزويلا في فبراير في محاولة منها للخروج من أزمة السيولة التي تعانيها.

واعتبر ترامب أن "البترو" ما هي إلا "محاولة للالتفاف على العقوبات الأمريكية" التي تستهدف الاقتصاد الفنزويلي.

وكانت كراكاس قد أطلقت في 20 فبراير بيع 38.4 مليون وحدة من عملة "البترو" في إطار إصدار يشمل 100 مليون وحدة من هذه العملة الرقمية الأولى في العالم، التي تدعمها الدولة.

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ويفترض أن تستمر المرحلة الأولى، التي تتعلق بـ38.4 مليون وحدة من العملة حتى 19 مارس.

وفي 20 مارس سيجري العرض العام لبيع 44 مليونا أخرى وستحتفظ الدولة الفنزويلية بالباقي أي 17.6 مليون بترو.

وتعتبر "البترو" أول عملة افتراضية في العالم مدعومة بالنفط وترمي حسب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى "مكافحة طمع القوى الأجنبية التي تحاول خنق العائلات الفنزويلية للاستيلاء على نفطنا".

وحددت كراكاس سعر "البترو" الواحد بستين دولارا على أساس سعر برميل النفط الخام الفنزويلي في منتصف يناير، لكنه قابل للتغيير.

وكان مادورو توقع أن يفتح البترو "طرقا جديدة للتمويل" في مواجهة العقوبات الأمريكية، التي تمنع مواطني الولايات المتحدة وشركاتها من شراء سندات الخزينة الفنزويلية.

المصدر: "أ ف ب"

فريد غايرلي