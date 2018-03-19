المغني بيتبول يناقش أزمة المياه في الأمم المتحدة

يتوجه مغني الراب بيتبول، الحائز على جائزة غرامي، إلى الأمم المتحدة لمناقشة أزمة المياه العالمية في يوم المياه العالمي، والمصادف لـ 22 مارس الجاري، بحسبما نقلته وكالة "بلومبرغ".

وقالت منظمة "Clean Water Here" نقلا عن الوكالة الاقتصادية اليوم الاثنين، إن بيتبول سيتوج بلقب "سفير المياه النظيفة" عند مشاركته في الحدث المنعقد في مدينة نيويورك.

كما سيقلد مغني الراب الشهير في الأمم المتحدة بجائزة "بطل العالم للمياه 2018"، وذلك لقاء جهوده لزيادة الوعي بشأن أزمة المياه في العالم، إذ يقود بيتبول حملة اجتماعية وإعلامية بهذا الشأن، تضم مشاهير مثل برونو مارس وبينك ومارون 5.

وسيطلق رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميروسلاف لاجاك في 22 مارس خطة مدتها 10 سنوات تركز على التنمية المستدامة لموارد المياه.

المصدر: "بلومبرغ"

فريد غايرلي