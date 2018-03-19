أزمة ماء بتريليون دولار

قالت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، إن الولايات المتحدة ودولا أخرى ستضطر في المستقبل لاستثمار أموال ضخمة في البنية التحتية للمياه، لافتة إلى أن القطاع الخاص يجب أن يشارك في العملية.

وفي تقرير نشرته الاثنين حذرت الوكالة الاقتصادية من شح المياه في المستقبل، وذكرت أن المسألة مثيرة للقلق كون الزراعة وتوليد الكهرباء والصناعة وحتى مراكز بيانات "غوغل" و"أمازون" تعتمد على الماء.

ونقلت "بلومبرغ" عن، أرنود بيسكار، مدير صندوق "بيكتيت" لإدارة الأصول "هناك ارتباط بنسبة 100% بين توافر المياه ونمو الناتج المحلي الإجمالي، إذا لم يكن هناك ماء فلن يوجد نمو اقتصادي".

وقدرت الوكالة حجم الإنفاق اللازم في قطاع البنية التحتية للمياه في العقود المقبلة بتريليونات الدولارات، ومع الضغوطات التي يتعرض لها القطاع العام فسيتوجب على القطاع الخاص تحمل جزء من الإنفاق.

كذلك أشارت "بلومبرغ" في التقرير إلى تباين في مناطق عديدة في العالم بين حجم المياه العذبة المتوفرة وعدد الناس الذين يعيشون فيها، وفيما يلي رسم بياني يقارن بين توفر المياه والكثافة السكانية.

Bloomberg

المصدر: "بلومبرغ"

فريد غايرلي