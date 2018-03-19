ارتفاع أرباح "روس نفط" السنوية 28%

ارتفع صافي أرباح عملاق النفط الروسي "روس نفط" العام الماضي بنسبة 27.6% مقارنة بعام 2016 ليصل إلى 222 مليار روبل (حوالي 3.85 مليار دولار).

وأعلنت شركة الطاقة الروسية، التي تتخذ من موسكو مقرا لها، اليوم الاثنين، أن إيراداتها في 2017 ارتفعت بنسبة 20.6% إلى 6 تريليونات روبل.

وقالت إن أرباح الشركة قبل خصم الفائدة والضرائب واستهلاك الديون بلغت في الفترة المذكورة 1.4 تريليون روبل، بزيادة في 2017 نسبتها 9.8% عن عام 2016.

وأضافت الشركة أن إنتاجها من السوائل بلغ 56.51 مليون طن ليرتفع إنتاج العام بأكمله 7.3% إلى 225.5 مليون طن، بما يعادل 4.53 مليون برميل يوميا.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر سهم الشركة بعد الإعلان عن نتائج عام 2017، وبلغ بحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو 5.58 دولار للسهم الواحد بزيادة 1.34% عن سعر الإغلاق السابق، ويظهر من التداولات أن القيمة السوقية للشركة بلغت 58.311 مليار دولار.

يشار إلى أن "روس نفط" حققت عائدات إضافية مع انتعاش أسعار النفط في نوفمبر 2016، بعد توصل منتجين من داخل "أوبك" وخارجها بقيادة روسيا والسعودية إلى اتفاق يقضي بخفض الإنتاج لدعم سوق النفط.

(الدولار = 57.6 روبل)

المصدر: "فيستي"

فريد غايرلي