روسيا تجمع 4 مليارات دولار من طرح سندات دولية

نجحت روسيا في جمع قرابة 4 مليارات دولار من طرح سندات دولية "يوروبوند" في السوق، واشترى المستثمرون الأجانب معظم الأوراق المالية، رغم توتر العلاقات بين موسكو والغرب.

وطرحت وزارة المالية الروسية سندات تستحق في 2029 بقيمة 1.5 مليار دولار وبعائد سنوي عند 4.625%، وسندات تستحق في 2047 بقيمة 2.5 مليار دولار وبعائد 5.25% سنويا.

ويظهر من الإصدار أن قرابة 170 مستثمرا اشتروا السندات التي طرحتها موسكو، وجاءت غالبية الأموال المستثمرة من المملكة المتحدة، حيث استثمر المستثمرون من هناك 1.55 مليار دولار.

في حين اشترى المستثمرون من الولايات المتحدة 20% من إصدار سندات تستحق في 2047، و34% من السندات التي تستحق في 2029، فيما استثمر رجال الأعمال الروس 13% و35% على التوالي.

إقرأ المزيد

وتخطط وزارة المالية من خلال إصدار هذه السندات لتغطية عجز الموازنة، ما يؤكد حرص الحكومة على دعم الإنفاق ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد إلى الأمام.

يشار إلى أن العلاقات بين روسيا والمملكة المتحدة توترت مؤخرا على خلفية "قضية سكريبال"، وفي إطارها هددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتجميد حسابات للحكومة الروسية في "حال وجود أدلة تظهر تعرض حياة وممتلكات المواطنين البريطانيين للخطر".

المصدر: "فيستي"

فريد غايرلي