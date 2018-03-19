 
مباشر
عاجل
رويترز: مقتل 7 مدنيين و4 عناصر من الجيش السوري الحر في تفجير بمدينة عفرين السورية

مصر تدخل عصرا جديدا بـ3 مليارات دولار

مال وأعمال

مصر تدخل عصرا جديدا بـ3 مليارات دولار
Reuters
مصر تدخل عصرا جديدا بـ3 مليارات دولار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jzxu

دشّن رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل حي منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات تقدر بنحو 3 مليارات دولار لبناء 20 برجا منها أعلى برج في إفريقيا.

وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري مصطفى مدبولي، إن منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة "تضم 20 برجا للاستخدام السكني والإداري والتجاري والخدمي، ومنها أعلى برج في إفريقيا بارتفاع نحو 385 مترا".

وأكد أن مصر تدخل حاليا عصر المدن العالمية، التي تنافس بقوة المدن الكبيرة، ولها منطقة أعمال مركزية على أعلى مستوى من التنفيذ، وشدد على "الاهتمام بالمسطحات الخضراء داخل المشروع".

وأوضح أن "تنفيذ هذه المشاريع يستغرق عادة بين 7 و8 سنوات، لكن هذا المشروع سينجز خلال 3 سنوات، وهو يقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، وسيوفر كل الخدمات في المشروع، إلى جانب أسس المدن الذكية والمستدامة".

وقدر وزير الإسكان قيمة استثمارات هذا المشروع "بنحو 3 مليارات دولار تمول بقرض صيني، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15 في المئة منه كدفعة أولية، على أن تمول نسبة الـ85 في المئة المتبقية من القرض بفترة سماح تمتد على فترة الإنشاء، والتسديد على مدى عشر سنوات".

وأشار إلى أن المساحة الإجمالية للمشروع تصل إلى 1.7 مليون متر مربع ويقع على مساحة 195 فدانا.

ويعد هذا المشروع من أكبر المشاريع المشتركة بين مصر والصين، حيث يدخل القاهرة عصر المدن العالمية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

توتير RTarabic
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة