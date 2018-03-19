مصر تدخل عصرا جديدا بـ3 مليارات دولار

دشّن رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل حي منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات تقدر بنحو 3 مليارات دولار لبناء 20 برجا منها أعلى برج في إفريقيا.

وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري مصطفى مدبولي، إن منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة "تضم 20 برجا للاستخدام السكني والإداري والتجاري والخدمي، ومنها أعلى برج في إفريقيا بارتفاع نحو 385 مترا".

وأكد أن مصر تدخل حاليا عصر المدن العالمية، التي تنافس بقوة المدن الكبيرة، ولها منطقة أعمال مركزية على أعلى مستوى من التنفيذ، وشدد على "الاهتمام بالمسطحات الخضراء داخل المشروع".

وأوضح أن "تنفيذ هذه المشاريع يستغرق عادة بين 7 و8 سنوات، لكن هذا المشروع سينجز خلال 3 سنوات، وهو يقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، وسيوفر كل الخدمات في المشروع، إلى جانب أسس المدن الذكية والمستدامة".

وقدر وزير الإسكان قيمة استثمارات هذا المشروع "بنحو 3 مليارات دولار تمول بقرض صيني، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15 في المئة منه كدفعة أولية، على أن تمول نسبة الـ85 في المئة المتبقية من القرض بفترة سماح تمتد على فترة الإنشاء، والتسديد على مدى عشر سنوات".

وأشار إلى أن المساحة الإجمالية للمشروع تصل إلى 1.7 مليون متر مربع ويقع على مساحة 195 فدانا.

ويعد هذا المشروع من أكبر المشاريع المشتركة بين مصر والصين، حيث يدخل القاهرة عصر المدن العالمية.

المصدر: وكالات