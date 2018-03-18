مصر تعلن قائمة الشركات التي ستطرحها في البورصة

أعلنت وزارة المالية المصرية، قائمة ضمت أسماء 20 شركة، ستطرحها في البورصة، مشيرة إلى أن النسب المطروحة تتراوح ما بين 15 و30 %.

وتستهدف الوزارة من خلال الطرح جمع حوالي 80 مليار جنيه، وذلك خلال فترة تتراوح بين 24 و30 شهرا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية، وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.

وضمت القائمة شركات في قطاع خدمات البترول والتكرير والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية، وكذلك بنوك ومؤسسات في قطاع الخدمات المالية والقطاع العقاري وخدمات المستهلك.

وجاءت شركة مصر للتأمين ضمن قائمة الشركات والبنوك، التي تعتزم الحكومة طرحها في البورصة، من القطاع المالي، والتي ضمت بخلافها، كل من بنوك القاهرة والتعمير والإسكان والإسكندرية، بالإضافة إلى شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-finance ".

المصدر: مواقع مصرية