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قطر تلاحق أكبر بنك إماراتي في واشنطن

مال وأعمال

الدوحة
Gettyimages.ru
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طالبت السلطات القطرية من جهات رقابية في واشنطن، التحقيق فيما وصفته بمعاملات "مشبوهة" في سوق الصرف الأجنبي، أجرتها الوحدة الأمريكية لأكبر بنك في الإمارات لإلحاق الضرر باقتصادها .

وتأتي مطالبة قطر بالتحقيق في ظل المقاطعة الاقتصادية التي تفرضها دول خليجية على الدوحة.

وأرسل مكتب المحاماة الممثل عن مصرف قطر المركزي، خطابا إلى الخزانة الأمريكية يطالب فيه بالتحقيق مع الوحدة الأمريكية لبنك أبوظبي الأول، الذي تملك الحكومة حصة كبيرة فيه. 

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وفي خطاب ثان، طالب مكتب المحاماة، بول وويس وريفكند ووارتون وجاريسون، من لجنة تداول عقود السلع الآجلة التحقيق في تلاعب محتمل في العملة القطرية الريال.

يشار إلى أن مطالبة الدوحة بإجراء التحقيق، تعمق الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت في يونيو الماضي بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى.

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المصدر: رويترز

نادين بطحة

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