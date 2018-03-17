الدوحة ترفع دعوى قضائية في نيويورك ضد نشر أكاذيب تضر بمصالح قطر

أفادت "رويترز" بأن مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر رفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد أشخاص يقول إنهم يشنون حملة غير قانونية وينشرون معلومات كاذبة تضر بشركات قطرية.

وذكر المكتب القطري في الشكوى التي قدمها أمس الجمعة لمحكمة بولاية نيويورك في مانهاتن أن المدعى عليهم استخدموا حسابات منذ أكتوبر تحت اسم (قطر إكسبوزد) على فيسبوك وتويتر ويوتيوب وموقع إلكتروني لنشر أخبار كاذبة عن حكومة قطر "تشمل الترويج لمعاقبة قطر".

وقال مكتب الاتصال الحكومي إن المدعى عليهم استغلوا استخدام أسماء مستعارة لنشر معلومات سلبية مما تسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها للبلاد وسمعتها، مضيفا أن نحو 5% من متابعي (قطر إكسبوزد) على تويتر عبارة عن برامج آلية مما يعني أن معظم الأخبار الكاذبة تصل إلى حسابات حقيقية وأشخاص حقيقيين.

وجاء في نص الشكوى القطرية :" منشورات وهجمات المدعى عليهم على وسائل التواصل الاجتماعي لا تمثل رأيا أو خطابا سياسيا محميا من حيث المضمون والمحتوى والهدف".

وطلب مكتب الاتصال الحكومي تعويضا لكنه لم يحدد قيمته في الشكوى، ورفض محامي المكتب القطري والمقيم في الولايات المتحدة اليوم السبت طلبات التعقيب على الشكوى أو ذكر تفاصيل إضافية حولها.

المصدر: رويترز

علي الخطايبة