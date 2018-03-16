المالية الروسية تقرر طرح سندات دولية بميزة جديدة

قررت وزارة المالية الروسية إصدار سندات دولية "يورو بوند" تتضمن ميزات جديدة للمستثمرين تهدف لضمان حقوقهم في وقت تشهد علاقة موسكو مع الغرب توترا.

وتعتزم موسكو طرح سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار لأجل 11 عاما مع ميزة تتيح للمستثمرين استلام المدفوعات المالية لهذه الأوراق المالية بالروبل الروسي حصرا.

وتهدف هذه الخطوة لضمان حقوق المستثمرين في ظل توتر العلاقات مع الدول الغربية، فعندما طرحت روسيا سندات في عام 2016 تضمن الإصدار شرطا يقضي بإمكانية دفع المستحقات بعملة أخرى غير الدولار كاليورو أو الجنيه الإسترليني أو الفرنك السويسري، وذلك في حال تعذر دفعها بالعملة الأمريكية بسبب العقوبات، والآن أضافت الوزارة الروسية إلى القائمة الروبل.

وتخطط وزارة المالية من خلال إصدار هذه السندات لتغطية عجز الموازنة، ما يؤكد حرص الحكومة على دعم الإنفاق ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد إلى الأمام.

المصدر: "فيستي"

فريد غايرلي