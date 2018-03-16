الإدعاء الأمريكي يتجاوز "خطا أحمر" بفتح ملفات أعمال ترامب

كشفت "نيويورك تايمز" عن تطور جديد في التحقيقات بشأن احتمال "تواطؤ" حملة ترامب مع روسيا، وذكرت أن الادعاء الأمريكي طلب من منظمة ترامب تسليم وثائق قد تتضمن معلومات تتعلق بروسيا.

وأفادت الصحيفة الأمريكية في مقال نشرته أمس الخميس واستندت فيه لمصدرين مطلعين بأن المدعي الأمريكي الخاص روبرت مولر طلب في 15 مارس عبر القضاء من منظمة ترامب، التي كان الرئيس الأمريكي رئيسا تنفيذيا لها حتى عام 2017، تقديم مستندات وثائق ربما تتعلق بروسيا.

وتعد هذه الخطوة الأولى التي يطلب فيها المدعي الخاص وثائق تتعلق مباشرة بأعمال الرئيس دونالد ترامب.

وبهذا الإجراء يكون مولر قد تجاوز "الخط الأحمر"، وكان ترامب قد قال للصحيفة في مقابلة جرت في يوليو الماضي إن روبرت مولر سيتجاوز "خطا أحمر" إذا تطرق للتحقيق في الشؤون المالية لأسرته بعيدا عن التحقيق في العلاقة المزعومة مع روسيا، لكن ترامب امتنع عن التصريح ما إذا كان سيسعى لإقالة مولر إذا اتخذ المدعي الخاص خطوة كهذه.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدرين أن مولر يعول من خلال البحث في المستندات على العثور على معلومات تتعلق بروسيا.

ولم تكشف الصحيفة الأمريكية عن سبب طلب مولر للمستندات من منظمة ترامب عبر القضاء وليس بشكل مباشر. كذلك لم يعلن الرئيس الأمريكي عن موقفه من خطوة مولر.

واعتبر البيت الأبيض أن الطلب هو شأن خاص بالشركة، كما جدد نفيه وجود "تواطؤ" بين حملة ترامب وروسيا، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز "سنواصل التعاون" مع تحقيقات مولر.

المصدر: "كوميرسانت"

فريد غايرلي