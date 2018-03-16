روسيا تحظر استيراد البطاطا من بعض المحافظات المصرية

فرضت هيئة الرقابة الزراعة الروسية قيودا على استيراد البطاطا من بعض المناطق المصرية لمخالفتها معايير الجودة في روسيا، وذلك اعتبارا من الـ16 من مارس الجاري.

وسوّغت هيئة الرقابة الزراعة الروسية "روس سيلخوز نادزور" قرارها في بيان نشرته أمس الخميس، بالعثور على بكتيريا مسببة لمرض العفن البني أو مرض الذبول البكتيري في البطاطس.

وحظرت الهيئة استيراد البطاطا من المناطق ذات الرقم 45.13.15 و86.07.03، والتي سبق وأن أعلنها الجانب المصري خالية من هذا المرض.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر قد بلغ في 2016 حسب بيانات موقع "ITC Trade" نحو 4.153 مليار دولار، منها 3.78 مليار دولار هي صادرات روسيا إلى مصر، مقابل واردات مصرية بقيمة 373 مليون دولار.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي