حمى البيتكوين تتراجع في الإنترنت

كشفت بيانات إحصائية عن تراجع البحث عن كلمة "بيتكوين" في محرك البحث الشهير "غوغل" بنسبة 82% منذ ديسمبر الماضي، بحسب تقرير وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية.

وذكرت الوكالة الاقتصادية أن عدد التغريدات المتضمة كلمة "بيتكوين" قد هبط من ذروته في 7 ديسمبر، من 155.6 ألف تغريدة إلى 63 ألف تغريدة سجلها في منتصف مارس الجاري.

وتربط "بلومبرغ" تراجع الاهتمام بالعملة الرقمية بانخفاض قيمتها ففي نهاية عام 2017 بلغت قيمة بيتكوين أعلى المستويات مسجلة 20 ألف دولار، لكنها انخفضت ليتم تداولها الشهر الجاري في نطاق 8 – 11 ألف دولار.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت عملة "البيتكوين" اليوم الخميس إلى مستوى 8 آلاف دولار، بعدما حظرت شركة "غوغل" نشر إعلانات عن العملات المشفرة، ومنها عملة بيتكوين، عبر صفحاتها.

ولم تعلن "غوغل" عن الأسباب، التي دفعتها لاتخاذ هذا الإجراء، إلا أن العديد من الخبراء يرون أنه بمثابة إجراء احترازي تجاه أي ثغرات قد تهدد خصوصية المستخدمين.

وجاء قرار "غوغل" بعد قرار مشابه اتخذته "فيسبوك" مطلع مارس الجاري، وذلك في ظل مخاطر الاحتيال التي تواجه المستخدمين.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي