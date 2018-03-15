المركزي السعودي يرفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اليوم الخميس رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 200 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس.

كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 150 نقطة أساس إلى 175 نقطة أساس.

مؤسسة النقد ترفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس.https://t.co/OnkPMMos2X#واس — واس (@spagov) March 15, 2018

وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها الخميس أن هذا القرار يأتي استمرارا لنهج المؤسسة في تعزيز الاستقرار النقدي بالنظر للتطورات المحلية والعالمية الراهنة، مبينة أن مفعول هذا القرار يسري فورا.

المصدر: "واس"

فريد غايرلي