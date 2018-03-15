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المركزي السعودي يرفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس

مال وأعمال

المركزي السعودي يرفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس
Reuters
المركزي السعودي يرفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس
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قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اليوم الخميس رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 200 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس.

كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 150 نقطة أساس إلى 175 نقطة أساس.

وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها الخميس أن هذا القرار يأتي استمرارا لنهج المؤسسة في تعزيز الاستقرار النقدي بالنظر للتطورات المحلية والعالمية الراهنة، مبينة أن مفعول هذا القرار يسري فورا.

المصدر: "واس"

فريد غايرلي

 

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