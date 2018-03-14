سوريا تفتتح بئرين للغاز

افتتحت وزارة النفط السورية أمس الثلاثاء بئرين غازيين جديدين في محافظة حمص وهما قارة 3 وصدد 9 بطاقة يومية تصل إلى نصف مليون متر مكعب، ستساهمان في توفير الكهرباء للبلاد.

ويأتي ذلك ضمن خطط وضعتها الوزارة السورية لتوفير احتياجات البلاد من النفط الخام والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية، ولاسيما الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.

ويصل عمق بئر قارة 3 الغازي إلى 3572 مترا وإنتاجها اليومي 400 ألف متر مكعب، أما حقل بئر صدد 9 فيصل عمقها إلى 3670 مترا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 100 ألف متر مكعب من الغاز يوميا.

وأشار وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم في تصريح خلال افتتاح البئرين إلى الوفر المحقق في مشروع تمديد خط الربط بين شمال دمشق والشبكة الغازية من خلال الاستفادة من المواد والمعدات الموجودة في الشركات النفطية والغازية، وبالتالي التقليل من نفقات تنفيذ هذا المشروع، الذي سينتج 1 مليون متر مكعب من الغاز خلال شهر نيسان القادم.

المصدر: "سانا"

فريد غايرلي