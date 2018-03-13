الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي

سجلت الليرة التركية مستوى متدنيا قياسيا مقابل اليورو وارتفعت عوائد السندات لأعلى مستوى في 3 أشهر، الثلاثاء، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

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وأفادت الوكالة بأن تراجع العملة التركية يعود لقلق المستثمرين من اتساع العجز في المعاملات الجارية والحرب في سوريا واحتمال إجراء انتخابات مبكرة.

وهبطت العملة التركية إلى 4.7761 ليرة لليورو، ومقابل العملة الأمريكية لامست الليرة أضعف مستوياتها منذ منتصف ديسمبر عند 3.8715 ليرة للدولار.

وارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 12.75 بالمئة وهو الأعلى منذ نوفمبر 2017 من 12.38 بالمئة يوم الاثنين.

كما ارتفع العائد نحو 90 نقطة أساس منذ بداية الأسبوع الماضي متأثرا أيضا بمعدل تضخم أعلى من التوقعات وخفض التصنيف السيادي لتركيا.

المصدر: رويترز

ياسين بوتيتي