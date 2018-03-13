الإمارات تنفي توقيع اتفاق نفطي مع قطر

نفى مصدر مسؤول من المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي إبرام اتفاق مع قطر لمواصلة تشغيل حقل البندق النفطي المشترك، وقال "إنه لم يتم منح أي امتياز لشركة قطر للبترول".

وقال المصدر في تصريح نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الثلاثاء إن "حقل بندق مملوك مناصفة بين إمارة أبوظبي وقطر نظرا لموقعه الجغرافي، وكانت تتم إدارته من قبل ائتلاف ياباني منذ ما يزيد على 4 عقود حيث تم مؤخراً تمديد هذا الامتياز من قبل الحكومات المعنية من خلال اتفاق فني مع الجانب الياباني، ولم يتم أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري واقتصر التواصل على الجانب الياباني فقط".

كما أكد المصدر انه لم تنشأ أي علاقة تجارية أو تواصل يذكر بين دولة الإمارات وقطر نتيجة لهذا التمديد.

وجاء التصريح بعد أن قالت شركة "قطر للبترول" إنها وقعت اتفاق امتياز مع الإمارات لمواصلة تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي.

وذكرت "قطر للبترول" في بيان على موقعها الإلكتروني إنه جرى توقيع الاتفاق، الذي يأتي وسط مقاطعة تفرضها بعض الدول العربية على الدوحة، مع المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، والشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة اليابانية.

#Qatar Petroleum announces the signing of a concession agreement with the Emirate of Abu Dhabi for the continued development and operation of Al-Bunduq offshore #Oil field#qatarpetroleum#QPhttps://t.co/488qgZzeG1pic.twitter.com/jiyt7jPaV9 — Qatar Petroleum (@qatarpetroleum) March 13, 2018

وأضافت قطر للبترول: "يأتي توقيع الاتفاقية الجديدة بعد انتهاء مدة الاتفاقية الأصلية في 8 مارس 2018 حيث ستحكم متابعة تشغيل وتطوير الحقل".

المصدر: وكالات

فريد غايرلي