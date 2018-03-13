ترامب يمنع صفقة للاستحواذ على شركة نظم اتصالات أمريكية

منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إتمام صفقة استحواذ شركة "برودكوم"، ومقرها سنغافورة، على "كوالكوم"، وهي شركة أمريكية متخصصة في مجال نظم الاتصالات، مقابل 117 مليار دولار.

وأصدر الرئيس الأمريكي بهذا الخصوص مرسوما رئاسيا أمس الاثنين، ووفقا لبيان رسمي فقد اعتبر ترامب أن اندماج الشركتين يضر بالأمن القومي للولايات المتحدة.

وقال ترامب في المرسوم إنه "يوجد دليل قوي بما فيه الكفاية على أن شركة برودكوم قد تتخذ خطوات من شأنها إضعاف الأمن القومي للولايات المتحدة".

من جهتها، اعترضت شركة "برودكوم" على القرار، وقالت إن "الصفقة لا تشكل أي تهديد على الإطلاق للأمن القومي الأمريكي".

وتعتبر شركة "كوالكوم" من أكبر رواد تصنيع شرائح معالجات البيانات للهواتف الذكية، إذ تستخدم منتجاتها، وخاصة معالجات سناب دراجون، في أغلب تلك الهواتف، التي تصنع من قبل شركات أمريكية أو غيرها.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي