السعودية ومصر تضاعفان شراء الأسلحة

أظهر تقرير دولي أن السعودية ومصر ضاعفتا خلال السنوات الخمس الماضية من استيراد الأسلحة والمعدات العسكرية.

وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "SIPRI" الاثنين إن المملكة زادت من استيراد الأسلحة في الفترة ما بين 2013 و2017 بنسبة 225%، مقارنة بالفترة ما بين 2008 و2012، فيما رفعت مصر استيراد المعدات العسكرية بنسبة 215%.

#Arms imports by India increased by 24% between 2008–12 and 2013–17. Russia accounted for 62% of India’s arms imports, 2013–2017.

Delve into the updated @SIPRIorg database: https://t.co/u0x5EillEOpic.twitter.com/gKutXb0v0o — SIPRI (@SIPRIorg) March 13, 2018

وأشار المعهد في تقريره إلى أن نقل أنظمة الأسلحة الرئيسية على مستوى العالم، بين عامي 2013 و2017، ارتفع بنسبة 10% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة على ذلك.

ومثلت واردات الشرق الأوسط، المنطقة التي كانت معظم دولها منخرطة في صراعات على مدار السنوات الخمس الماضية، 32% من واردات الأسلحة العالمية.

وتضاعفت واردات الأسلحة خلال الفترة المذكورة. وكانت الولايات المتحدة وفرنسا هما الموردين الرئيسيين للأسلحة إلى المنطقة، في حين كانت السعودية ومصر والإمارات هي البلدان الرئيسية المستوردة.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي