خط حديدي يربط الإمارات بالسعودية في 2021

كشف مسؤول إماراتي اليوم الاثنين عن أن الإمارات العربية المتحدة سيصبح لديها خط للسكك الحديدية يربطها بالسعودية بحلول نهاية ديسمبر 2021.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، عبد الله سالم الكثيري، خلال مؤتمر في دبي "بنهاية ديسمبر 2021 سيكون لدينا خط يربط بيننا وبين السعوديين".

وأشار إلى أنه جرى تأجيل الشبكة المزمعة لنقل الركاب والبضائع البالغ طولها 2100 كيلومتر والتي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي الست ثلاث سنوات على الأقل إلى 2021.

وعلقت دولة الإمارات بناء الجزء الخاص بها من الشبكة في 2016، بينما قالت سلطنة عمان إنها ستحول تركيزها إلى بناء شبكتها الداخلية.

وتم تجميد عدد من المشروعات في المنطقة في ظل الصعوبات التي يواجهها منتجو النفط الخليجيون بسبب انخفاض أسعار النفط وارتفاع معدلات عجز الموازنة.

يذكر أن دراسات سابقة ذكرت أنه سيتم استثمار أكثر من 200 مليار دولار لبناء سكك حديدية في أرجاء منطقة الخليج، وستكون هذه الاستثمارات منصة لجذب الشركات والمصنعين والموارد ورؤوس الأموال البشرية إلى المنطقة.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي