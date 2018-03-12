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شركة سعودية تنافس شركات عالمية لشراء محطات طاقة في الأردن

مال وأعمال

شركة سعودية تنافس شركات عالمية لشراء محطات طاقة في الأردن
Reuters
شركة سعودية تنافس شركات عالمية لشراء محطات طاقة في الأردن
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اختارت الحكومة الأردنية شركة "أكوا باور" السعودية ضمن الشركات المتأهلة إلى التصفيات النهائية لشراء 6 محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة تصل إلى 300 ميغاواط.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية أن خيار عمان وقع  على 45 شركة عالمية لتقديم عروضها لشراء المصانع، والتي تشمل 4 محطات للطاقة الشمسية، و2 لطاقة الرياح.

وقال وزير الطاقة الأردني صالح خرابشة إن الشركات الـ31، التي تطمح في الحصول على محطات الطاقة الشمسية الأربع، تشمل مجموعة "لينو" و"توتال" وغيرهما.

وأضاف أن كل محطة من المحطات الأربع المخصصة للطاقة الشمسية تصل قدرتها إلى 50 ميغاواط، لافتا إلى أن الشركات المشاركة في المسابقة ستقدم تفاصيل فنية ومالية عن عروضها بحلول نهاية الشهر.

وأشار إلى أن الشركات الـ14 الأخرى التي تتنافس على محطتي إنتاج طاقة الرياح، تتضمن شركات مثل "الكازار"، و"إيستيا إنرجي"، و"كوريا الجنوبية للطاقة".

المصدر: "بلومبرغ"  

فريد غايرلي

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