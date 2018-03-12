العراق يقلص وارداته من المنتجات النفطية بنحو الربع

يتجه العراق نحو تقليص وارداته من المنتجات النفطية بنسبة 25% مع إعادة تأهيل مصافي النفط الخام عقب انتهاء الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، بحسب وزارة النفط العراقية.

وقال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في بيان اليوم الاثنين إن بلاده ستنتج المزيد من المنتجات النفطية من خلال معالجة سوائل الغاز الطبيعي، لكن الوزير لم يحدد إطارا زمنيا لخفض الواردات.

وكانت الوزارة أعلنت في الأشهر القليلة الماضية زيادة الطاقة الإنتاجية لمصفاة كركوك النفطية وخططا لإعادة تأهيل أجزاء من مصفاة بيجي هذا العام.

ويعتبر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في "أوبك" بعد السعودية، وتقلصت طاقته التكريرية حين اجتاح مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية بيجي جنوبي بغداد في 2014.

واستعادت القوات العراقية السيطرة على بيجي في 2015، لكن المصفاة عانت من أضرار جسيمة. وتعتمد البلاد الآن في الأساس على مصفاة الدورة في بغداد ومصفاة الشعيبة بالجنوب.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي