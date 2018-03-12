مصر.. مشروع خط حديدي لربط المتوسط والأحمر

قال وزير النقل المصري، هشام عرفات، اليوم الاثنين إن مصر بصدد طرح مشروع خط سكك حديدية جديد عالي السرعة سيربط بين البحرين المتوسط والأحمر بمشاركة شركات عالمية.

وأبلغ الوزير هشام عرفات وكالة "رويترز" اليوم الاثنين: "نعمل حاليا على المناقصة. نعكف على التقييم الفني والمالي للمشروع. ربما يتم الانتهاء منه في غضون 4 أشهر"، مشيرا إلى أن "العمل سيبدأ هذا العام. ترسية المناقصة ربما يوليو".

وسيربط الخط المزمع الجديد بين مدينتي العلمين على البحر المتوسط والسخنة على البحر الأحمر. ولم يكشف الوزير المصري تفاصيل أخرى عن المشروع.

يشار إلى أن مصر تعمل حاليا على مد خط قطارات خفيفة لربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة الجاري تشييدها شرقي القاهرة وذلك بتمويل صيني.

وكانت وزيرة الاستثمار المصرية، سحر نصر، قالت العام الماضي إن تكلفة خط قطارات العاصمة الجديدة ستبلغ 739 مليون دولار.

وفي العام الماضي أيضا ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن شركتين حكوميتين صينيتين وقعتا اتفاقا بقيمة 1.24 مليار دولار مع مصر لبناء شبكة للقطار الكهربائي حول القاهرة.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي