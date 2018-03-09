شركة "بي بي" البريطانية تواصل تعاونها مع روسيا

قال رئيس شركة "بي بي" (BP) البريطانية بوب دادلي خلال مؤتمر CERAWEEK الاقتصادي في مدينة هيوستن، الأربعاء الماضي إن "بي بي" لن توقف تعاونها مع شركة "روس نفط" الروسية.

وأضاف دادلي أنه رغم أن "إكسون موبيل" الأمريكية امتنعت عن التعاون مع الشركة الروسية بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو، فإن"بي بي" سوف تستمر في عملها مع "روس نفط".

وشدد دادلي على أن شركته لا تخرق العقوبات مشيرا إلى أن "إكسون موبيل" أيضا لا تزال متواجدة في روسيا ولكنها أوقفت مشاريعها المشتركة مع "روس نفط" في أعمال الاستكشاف بالجرف القاري في منطقة القطب الشمالي. "وهذا ليس في إطار مصالحنا" حسبما قال رئيس "بي بي".

وأعلنت "إكسون موبيل" سابقا عن إنهاء تعاونها مع "روس نفط" الروسية بسبب العقوبات، في بحر كارا وبحر تشوكشي وفي بحر لابتيف شمال روسيا. وتزداد مساحة المشاريع بنحو 257 ألف كيلومتر مربع.

ومن المتوقع أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ العام الحالي. وتجدر الإشارة إلى أن "إكسون موبيل" ستخسر 200 مليون دولار.

ومن جانبها صرحت "روس نفط" الروسية أنها ستواصل أعمالها الاستكشافية بالجرف القاري بشكل مستقل، مضيفة أنها ستدعم عودة نظيرتها الأمريكية إلى المشاريع المشتركة إذا كان هذا ممكنا.

المصدر: وكالات

مكسيم ميلنيك