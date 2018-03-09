الخطوط الجوية القطرية: خسائرنا باهظة

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر إن الشركة ستخسر كثيرا العام الجاري بسبب الأزمة السياسية حول قطر، الأمر الذي دفع الشركة إلى تغيير وإلغاء عدد من رحلاتها الجوية.

وقال الباكر: "سنعلن عن خسائرنا الكبيرة للغاية العام المالي الجاري الذي ينتهي هذا الشهر".

ومن المتوقع أن تدلي شركة "Qatar Airways" ببيان رسمي بهذا الصدد في أبريل المقبل.

كما أضاف الباكر أن الشركة ستضطر للبحث عن تمويل إضافي حال استمرار الأزمة.

وكانت السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، قطعت في يونيو الماضي علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وتوقفت عن أي تواصل معها بعد أن اتهمتها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية. وفيما بعد انضم عدد من الدول الأخرى إلى هذا القرار أيضا. وحظرت هذه الدول للطائرات التابعة للخطوط الجوية القطرية عبور أجوائها والقيام برحلات جوية إليها.

وأدى ذلك إلى إلغاء 18 خطا جويا قصيرا للشركة إلى بلدان المنطقة. أما الخطوط طويلة الأمد فأدت هذه الإجراءات إلى رفع تكلفة الوقود ومدة التحليق.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا