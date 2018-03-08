بعد مصر.. الغاز الإسرائيلي في طريقه إلى تركيا

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتز، أن المحادثات مع تركيا لمدها بالغاز الإسرائيلي ما تزال متواصلة، ولم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي.

وقال شتاينيتز في مؤتمر "CERAWeek": "لا يوجد اتفاق بيننا وبين تركيا، كما لا توجد أنابيب لنقل الغاز إلى تركيا، ولكن من المعروف أن المحادثات بين قطاع الأعمال والحكومة أحيانا يستغرق بعض الوقت"، مؤكدا أن "المحادثات تجري في إطار ودي".

ووقعت إسرائيل نهاية الشهر الماضي صفقة "تاريخية" بمليارات الدولارات لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر. وأعلنت شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية عن توقيع عقد لمدة عشر سنوات، بقيمة 15 مليار دولار، لتصدير الغاز الطبيعي لمصر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الاتفاق لن يعزز اقتصاد وأمن إسرائيل فحسب، بل سيعزز أيضا علاقاتها الإقليمية، واصفا الاتفاق بأنه "يوم عيد".

المصدر: وكالات

نادر همامي