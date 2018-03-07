سويسرا تشدد عقوباتها ضد سوريا
Reuters
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اعتمد المجلس الفيدرالي السويسري قرارا حول تشديد العقوبات ضد الحكومة السورية بسبب تدهور أوضاع السكان المدنيين في البلد.
وجاء في بيان أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية: "بسبب تدهور أوضاع السكان في سوريا اعتمد المجلس الفدرالي قرارا حول تشديد العقوبات".
يذكر أن سويسرا ليست الدولة الأولى التي تقوم بفرض عقوبات ضد سوريا، حيث تفرض واشنطن وبروكسل عقوباتها ضد دمشق.
المصدر: "سبوتنيك"
فريد غايرلي
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