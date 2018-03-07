دول جديدة تتطلع للانضمام إلى "أوبك"

أعلن وزير نفط غينيا الاستوائية اليوم الأربعاء أن الكونغو وتشاد وماليزيا تقدمت بطلبات الانضمام إلى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، التي تضم 13 دولة من أكبر منتجي النفط .

وقال غابرييل مبيغا أوبيانغو ليما، على هامش مؤتمر الطاقة في هيوستن: "هناك دول واعدة مثل الكونغو وتشاد وماليزيا، أبدت اهتمامها بالانضمام إلى المنظمة".

وأضاف أن الأعضاء الجدد في المنظمة سوف يساعدون المجتمع الدولي على "رؤية وجه جديد لـ"أوبك".

وأشار إلى أن "البلدان الآسيوية بما فيها إندونيسيا، خرجوا في البداية من "أوبك" ليصبحوا مراقبين، والآن يريدون العودة، فيما أرسلت الدول الثلاث تشاد، وكونغو، وماليزيا طلبات الالتحاق بالمنظمة، ونحن ننظر بها".

يشار إلى أن "أوبك" هي منظمة عالمية تأسست في بغداد عام 1960 ويقع مقرها في فيينا، وتضم 13 دولة مصدرة للنفط، فيما تملك الدول الأعضاء 40% من الإنتاج العالمي و70% من احتياطي النفط.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي