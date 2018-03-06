إبرام مذكرة بين موسكو وطهران لضخ الغاز من إيران إلى الهند

عززت موسكو وطهران علاقاتهما الاقتصادية اليوم الثلاثاء بتوقيع حزمة جديدة من المذكرات المشتركة تمهد الطريق لتنفيذ مشاريع مشتركة، أبرزها مذكرة في مجال إمدادات الغاز الطبيعي.

وجرت مراسم التوقيع عقب انعقاد اجتماع للجنة الحكومية الروسية –الإيرانية للتعاون التجاري والاقتصادي في موسكو اليوم، والتي بحثت تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وسبل إعطاء زخم للتبادل التجاري.

وأفادت مراسلة RT بأن وزارتي الطاقة الروسية والإيرانية وقعتا مذكرة تفاهم في مجال إمداد خط أنابيب لنقل الغاز من إيران إلى الهند عبر باكستان، يضاف لهذه الوثيقة 3 مذكرات أخرى، في مجال التعاون الجيولوجي، وفي استثمار الثروات الجبلية، وفي الاستخدام السلمي للطاقة.

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وجاءت مذكرة الغاز، استكمالا لاتفاقية وقعت بالأحرف الأولى في نوفمبر الماضي بين شركة "غازبروم" الروسية وشركة النفط الوطنية الإيرانية لتطوير حقول غاز في إيران ونقل الغاز منها إلى الهند عبر باكستان.

وأعطت الوثيقة الموقعة بين الشركتين الضوء الأخضر لإعداد دراسة اقتصادية وتقنية من أجل تصميم وبناء وتشغيل خط أنابيب غاز "إيران - باكستان – الهند".

ووفقا لتصريحات سابقة لوزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، سيبلغ طول خط الأنابيب نحو 1200 كيلومتر، وستشارك في المشروع، شركات من روسيا والهند وباكستان وإيران، ومن المخطط أن يبدأ تنفيذ المشروع في العام 2018.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي